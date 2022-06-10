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Ракеты РФ из Никарагуа будут накрывать пол-Америки

Мир

Россия и Никарагуа договорились о возможности размещения в стране российских военных. Президент Даниэль Ортега подписал указ, продлевающий разрешение на пребывание в стране воинских контингентов с "гуманитарными целями" в 2022 году.

Ракеты РФ из Никарагуа будут накрывать пол-Америки

Кроме России, разрешен въезд военных:

  • США,
  • Мексики,
  • Кубы,
  • Венесуэлы,
  • Гватемалы,
  • Сальвадора,
  • Гондураса,
  • Доминиканской Республики.

Как отметил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, это плановое решение, не связанное с конфликтами Запада с Россией.

Напомним, что Никарагуа одной из первых стран мира признала Крым частью России в 2014 году, а в 2020 году открыла консульство на территории полуострова.

США, как обычно, пафосно выступили по этому поводу ещё в начале 2022 года.

Тогда помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, если РФ придет с контингентом в Латинскую Америку, реакция будет бурной.

Теперь же США исключили представителей Никарагуа, Гондураса и Сальвадора из числа участников саммита Америк. Впрочем, никто по этому поводу страдать чрезмерно не стал.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что сегодня Россия пересматривает свои культурные и политические связи. Страны Латинской Америки являются одним из важных приоритетов. Вопрос появления баз, рано или поздно, встанет на повестке дня.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов добавил, что в Никарагуа есть российские советники, технические специалисты, страна получает вооружение, бронетанковую технику, вертолёты, и всё это требует технического обслуживания. Так что, как минимум, персонал для техники там точно будет.

Кроме этих трёх стран интерес представляет Бразилия, где скоро пройдут президентские выборы, в которых серьёзные шансы на победу имеет бывший президента страны Луис Инасиу Лула да Силва, с которым у России сложились великолепные отношения.

Во многом сотрудничество со странам континента является показательным щелчком по носу США — если вы игнорируете наше мнение по поводу безопасности, то и мы не учитываем ваше.

После того, как президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года эксперты "Блокнота пропагандиста" провели примерную оценку радиуса поражения российских ракет, если бы вдруг было принято решение об их размещении в Латинской Америке.

"Будет эскалация кризиса с США, в Никарагуа встанут ракеты — от "Калибров" и "Искандеров" до X-101 (а то и ядерных X-102)", — уверены военные эксперты.

Одно отличие: у России с Никарагуа и остальными странами были и остаются прекрасные отношения еще со времен СССР. Страны связаны исторически, а не только целью кого-то позлить.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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