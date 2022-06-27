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Розенбаум о нападках Симоньян на Галкина: "Лезть в постель — последнее дело"

Общество

Александр Розенбаум заступился за Аллу Пугачёву и Максима Галкина. Певец объяснил, что продолжает общаться с Примадонной.

Розенбаум о нападках Симоньян на Галкина: "Лезть в постель — последнее дело"

Александр Розенбаум дал интервью Ксении Собчак. Артист объяснил, что осведомлён о том, в чём Маргарита Симоньян обвинила Максим Галкина. Он посчитал такие вещи неприемлемыми.

"Лезть в постель это вообще последнее дело. Это ужасно", — сказал 69-летний исполнитель.

Розенбаум отметил, что не видит в отъезде Аллы Пугачёвой из страны никакого предательства.

"Аллу безумно люблю. Я с ней не прощался и прощаться не собираюсь… Называть Аллу Борисовну Пугачёву предательницей, да никогда в жизни! Она уехала и может вернётся, а может не вернётся. Скорее первое, потому что она абсолютно мой любимый человек", — выразил своё мнение автор и исполнитель хита "Вальс-бостон".

При этом певец считает, что некоторые творческие люди, покинувшие страну, достойны презрения.

"Если вы хотите, чтобы я влез в это слово предатель, я не влезу в него. У меня есть пара-тройка врагов. Фамилии называть не буду. Я знаю, что они враги как гражданина моей страны. И они предатели. Любой шпион для меня предатель", — объяснил артист.

Ранее Александр Розенбаум назвал Украину частью своей родины.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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