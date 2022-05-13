После долгого молчания народный артист России Александр Розенбаум дал откровенное интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". В беседе с Вячеславом Манучаровым певец высказал своё мнение по поводу военной спецоперации на Украине. Он признался, что украинский конфликт является для него большой трагедией, поскольку Украина — часть родины.
Розенбаум подчеркнул, что осознаёт причины проведения спецоперации, но смириться с происходящем крайне тяжело.
"Моя генетическая память и моё самосознание ненавидит свастику и фашизм. Причины я вижу и понимаю, но это не отменяет моей колоссальной сердечной и духовной боли за происходящее", — отметил Розенбаум.
Артист прокомментировал позицию своих коллег, которые приняли решение покинуть Россию после начала спецоперации. Розенбаум подчеркнул, что у каждого есть своё мнение и каждый в праве решать, как поступать.
"Я на своём корабле. Я свой корабль не бросаю. Я хочу сделать на своём корабле так, чтобы всему экипажу было понятно, что если мне что-то не нравится, я это сделаю на своём корабле, не перебежав на другой, более удобный мне катер", — заявил артист.
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