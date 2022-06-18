Гордон заявила, что Россия идёт к великой цели через кровь, стресс и тяготы

Правозащитница Екатерина Гордон одобрила речь Владимира Путина на ПМЭФ, однако отметила, что за освобождение от глобализма Россия платит высокую цену.

Сторонница теории мирового заговора рассказала, что наша страна много лет находилась под гнётом Запада.

"Много лет я отчаянно говорю о том, что Россия стала колонией, что она нам не принадлежит. Наши ресурсы, наши силы, наши дети — сырьё для элит, печатающих деньги", — написала Гордон.

Юрист объяснила, ради какой глобальной цели страна претерпевает лишения.

"Я рада, что Путин открыто сказал, что мы выступаем против глобализма, смывающего суверенитет национальных государств. Я рада, что война с мировыми элитами — теперь наша общая война. Мне жаль, что она началась через кровь стресс и тяготы простых людей. Но цель велика. Цель спасение России как Государства", — выразила своё мнение Гордон.

Ранее Екатерина Гордон обвинила Маргариту Симоньян в непрофессионализме. Она заявила, что "твари и пропагандисты" многократно обманули президента.