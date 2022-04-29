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Автор Елена Былкина

Екатерина Гордон раскритиковала Симоньян: "Делает страшные вещи для России"

Общество

Екатерина Гордон обвинила Маргариту Симоньян в непрофессионализме. Она считает, что "твари и пропагандисты" многократно обманули президента.

Екатерина Гордон раскритиковала Симоньян: "Делает страшные вещи для России"

Правозащитница Екатерина Гордон присоединилась к мнению бывшего министра регионального развития РФ Игоря Албина, который призвал Владимира Путина остановить тех, кто призывает к Третьей мировой войне и ядерному удару.

Гордон не одобрила пугающие высказывания главы RT.

"Тётя зарабатывает большие деньги и делает, по-моему мнению, страшные вещи для России. Оскорбления, призыв к применению ядерного оружия. Эта тётя от имени официального СМИ говорит то, что подрывает отношение к стране, стимулирует межнациональную рознь и ведёт к эскалации конфликта и смертям", — высказалась юрист.

Она посоветовала Владимиру Путину проверить расходование средств и узнать, что было сделано за год для того, чтобы Россию Today слушали за рубежом.

Гордон уверена, что мир ненавидит Россию из-за непрофессионализма Симоньян и её команды.

"Гоните поганой метлой тех, кто подорвал работу на этом фронте", — рекомендует Гордон.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы игорь албин владимир путин маргарита симоньян
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