Екатерина Гордон раскритиковала Симоньян: "Делает страшные вещи для России"

Екатерина Гордон обвинила Маргариту Симоньян в непрофессионализме. Она считает, что "твари и пропагандисты" многократно обманули президента.

Правозащитница Екатерина Гордон присоединилась к мнению бывшего министра регионального развития РФ Игоря Албина, который призвал Владимира Путина остановить тех, кто призывает к Третьей мировой войне и ядерному удару.

Гордон не одобрила пугающие высказывания главы RT.

"Тётя зарабатывает большие деньги и делает, по-моему мнению, страшные вещи для России. Оскорбления, призыв к применению ядерного оружия. Эта тётя от имени официального СМИ говорит то, что подрывает отношение к стране, стимулирует межнациональную рознь и ведёт к эскалации конфликта и смертям", — высказалась юрист.

Она посоветовала Владимиру Путину проверить расходование средств и узнать, что было сделано за год для того, чтобы Россию Today слушали за рубежом.

Гордон уверена, что мир ненавидит Россию из-за непрофессионализма Симоньян и её команды.

"Гоните поганой метлой тех, кто подорвал работу на этом фронте", — рекомендует Гордон.