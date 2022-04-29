Екатерина Гордон обвинила Маргариту Симоньян в непрофессионализме. Она считает, что "твари и пропагандисты" многократно обманули президента.
Правозащитница Екатерина Гордон присоединилась к мнению бывшего министра регионального развития РФ Игоря Албина, который призвал Владимира Путина остановить тех, кто призывает к Третьей мировой войне и ядерному удару.
Гордон не одобрила пугающие высказывания главы RT.
"Тётя зарабатывает большие деньги и делает, по-моему мнению, страшные вещи для России. Оскорбления, призыв к применению ядерного оружия. Эта тётя от имени официального СМИ говорит то, что подрывает отношение к стране, стимулирует межнациональную рознь и ведёт к эскалации конфликта и смертям", — высказалась юрист.
Она посоветовала Владимиру Путину проверить расходование средств и узнать, что было сделано за год для того, чтобы Россию Today слушали за рубежом.
Гордон уверена, что мир ненавидит Россию из-за непрофессионализма Симоньян и её команды.
"Гоните поганой метлой тех, кто подорвал работу на этом фронте", — рекомендует Гордон.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.