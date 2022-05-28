Депортированная из РФ певица Наргиз занялась торговлей помидорами

Депутат Госдумы Елена Драпеко предрекла певице Наргиз возвращение к карьере ресторанной певицы. Артистка, которой не дали выступить в РФ, занялась коммерцией на родине в Узбекистане.

В Сети распространилось видео, на котором Наргиз Закирова бойко торгует помидорами и перцем на улице родной страны.

Певица активно зазывала прохожих купить овощи, на разный лад расхваливая свой товар. Поклонники исполнительницы расценили это видео как иронию Наргиз, которой российские патриоты предрекали полное обнищание в связи с высылкой из России.

Особенно строго отчитала Наргиз звезда фильма "А зори здесь тихие" Елена Драпеко. Маститая актриса уверена, что после запрета посещать Россию исчезнет популярность Наргиз, которая сможет зарабатывать только выступая в ресторанах.

Из России Наргиз депортировали из-за её антивоенной позиции. Она на своей страничке в социальных сетях активно критикует спецоперацию на Украине.