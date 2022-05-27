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Автор Елена Былкина

Драпеко о высылке из РФ певицы Наргиз: "Снова станет ресторанной певицей"

Общество

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Депутат Госдумы Елена Драпеко посоветовала артистке вернуться к карьере ресторанной певицы.

Драпеко о высылке из РФ певицы Наргиз: "Снова станет ресторанной певицей"

Драпеко признала, что Наргиз — сильная певица, однако она отметила, что в России не будут делать скидку на известность, так как для всех закон одинаков.

"Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и её популярность. Она была эдакой ресторанной, певицей. Вот и снова станет ресторанной", — заявила парламентарий.

Звезда фильма "А зори здесь тихие" раскритиковала деятелей культуры, которые негативно отзываются о России. Она считает, что артисты таким образом стараются угодить западным странам. Актриса убеждена, что таких как Наргиз, следует отправлять из России по месту постоянного жительства.

"Пусть ищут себе другую страну, где им будет комфортно и хорошо", — выразила своё мнение депутат.

Ранее певица Наргиз, которая активно выступает против спецоперации на Украине, назвала свою депортацию из России "несоразмерным решением".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы елена драпеко
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