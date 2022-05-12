Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала российских и белорусских спортсменов публично заявить о своей позиции относительно спецоперации на Украине. От этого зависит безопасность украинцев, заявила она.
"Для нас очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне. Мы хотим чувствовать себя в безопасности. Каждый российский или белорусский спортсмен должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей", — приводит слова теннисистки Eurosport.
В настоящее время Свитолина занимает 27 место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Она родилась в Одессе, но проживает за границей.
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