Теннисистка Свитолина призвала россиян и белорусов озвучить позицию по Украине

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала российских и белорусских спортсменов публично заявить о своей позиции относительно спецоперации на Украине. От этого зависит безопасность украинцев, заявила она.

"Для нас очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне. Мы хотим чувствовать себя в безопасности. Каждый российский или белорусский спортсмен должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей", — приводит слова теннисистки Eurosport.

В настоящее время Свитолина занимает 27 место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Она родилась в Одессе, но проживает за границей.