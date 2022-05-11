Уимблдон накажут за отстранение российских теннисистов. Если духу хватит

Уимблдону грозит наказание за отстранение от участия в турнире российских и белорусских теннисистов. Решение об этом должны вынести правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), причём в ближайшее время.

О том, что спортсменам из России и Белоруссии запрещено участвовать в турнире Большого шлема в Уимблдоне в 2022 году, было объявлено в конце апреля.

"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", — было сказано в заявлении организаторов турнира.

Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Ян Хьюитт тогда отметил, что, если геополитическая обстановка к июню изменится, организаторы будут готовы пересмотреть решение. Но это было, скорее, протокольное замечание. При этом он же позднее заявил, что отказывается считать дискриминацией недопуск российских и белорусских теннисистов до Уимблдона-2022.

Решение организаторов Уимблдона возмутило многих ведущих теннисистов. Против отстранения российских и белорусских спортсменов — которым, отметим, и так разрешено выступать только в нейтральном статусе — высказались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Энди Маррей и другие теннисисты.

Не поддержали решение организаторов Уимблдона и организации, представляющие интересы теннисистов.

И какое же наказание грозит Уимблдону? По предложению теннисистов, за участие в этом турнире могут не назначить рейтинговые очки. А стало быть, Уимблдон в 2022 году окажется просто выставочным турниром с огромным призовым фондом (более 40 миллионов фунтов стерлингов), сообщает британское издание The Telegraph.

Решение об этом ассоциации должны принять в ближайшее время. Вопрос в том, хватит ли у них на это духу. Вполне может быть и так, что порицаниями дело и ограничится. И еще вопрос, как в таком случае поведут себя теннисисты, которые ранее выражали несогласие с отстранением российских и белорусских спортсменов.