Организаторы Уимблдона не хотят своевременно видеть российских теннисистов

Организаторы турнира Уимблдона прокомментировали заявление правительства Великобритании о возможном недопуске российских и белорусских теннисистов до соревнований.

"Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране", — говорится в официальном заявлении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

15 марта заместитель министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены до турнира Уимблдона в связи с нестабильной политической ситуацией между Россией и Украиной. Однако он отметил, что Великобритания может принять спортсменов, который публично выскажутся против политики Владимира Путина.

Также ранее министерство спорта Великобритании принуждало своих спортсменов высказываться против российской политики.

Таким образом первая ракетка мира Даниил Медведев и седьмая ракетка мира Андрей Рублев могут пропустить турнир Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля.