Первый канал высказался по поводу появления снимков бандитов США Бонни и Клайда среди фото фронтовиков во время праздничного концерта.
Фотография 1933 года, на которой запечатлены легендарные американские преступники, грабившие банки во времена "великой депрессии", была показана в череде снимков людей, которых разлучила война. Такая оплошность произошла во время трансляции концерта в честь Дня Победы.
В пресс-службе Первого канала прокомментировал инцидент.
"Первый канал только транслировал концерт и не имел отношения к его постановке", — цитирует слова представителей федерального телеканала издание "Подъём".
Ранее зрители праздничного концерта на Первом канале в честь Дня Победы с удивлением увидели фото американских бандитов, которое появилось в череде снимков фронтовиков.
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