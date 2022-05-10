Первый канал о фото Бонни и Клайда на 9 мая: "Не имел отношения к постановке"

Первый канал высказался по поводу появления снимков бандитов США Бонни и Клайда среди фото фронтовиков во время праздничного концерта.

Фотография 1933 года, на которой запечатлены легендарные американские преступники, грабившие банки во времена "великой депрессии", была показана в череде снимков людей, которых разлучила война. Такая оплошность произошла во время трансляции концерта в честь Дня Победы.

В пресс-службе Первого канала прокомментировал инцидент.

"Первый канал только транслировал концерт и не имел отношения к его постановке", — цитирует слова представителей федерального телеканала издание "Подъём".

Ранее зрители праздничного концерта на Первом канале в честь Дня Победы с удивлением увидели фото американских бандитов, которое появилось в череде снимков фронтовиков.