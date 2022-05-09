Зрители праздничного концерта на Первом канале в честь Дня Победы с удивлением увидели фото американских бандитов, которое появилось в череде снимков фронтовиков.
На праздничном концерте, просвещённом 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на 10-секунде появился снимок снимок Бонни и Клайда, американских грабителей и бандитов времен Великой депрессии.
На чёрно-белом снимке, который продемонстрировали аудитории, запечатлена легендарная криминальная пара, грабившая банки, магазины и парикмахерские в 30-х годах ХХ века.
Кому-то показалось, что этот снимок будет уместно смотреться в патриотической концертной программе.
9 мая в российских СМИ прокатились информационные "диверсии". На телевидении появлялись ативоенные вставки, а сотрудники "Ленты. ру" позволили себе опубликовать статьи, в которых негативно отзывались о спецоперации на Украине.
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