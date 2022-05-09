На новостном сайте "Лента.ру" была размещена антивоенная информация. Сообщалось, что ресурс взломали, однако потом ответственность за публикацию взяли на себя сотрудники издания.
На портале "Лента.ру" появились материалы с жёсткой критикой спецоперации на Украине.
Публикации сопровождались пояснением о том, что статьи размещены в обход руководства. Авторы текстов заявляли, что "за публикацию администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Утром 9 мая критические материалы были удалены с ресурса.
Выяснилось, что хулиганский поступок позволили себе руководители отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. Они заявили, что так поступить им велела совесть.
Дерзких работников СМИ после этого сразу же уволили из издания.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала выходка экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. За "митинг" в студии новостной программы, когда она выбежала за спиной диктора Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, Овсянниковой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
9 мая не обошлось и без других провокаций. У жителей РФ на телевизорах пробежала строка с призывом остановить спецоперацию на Украине.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.