Патриарх Кирилл рассказал о пацифисткой России, которая всегда вела только оборонительные войны.
Патриарх Кирилл обратился к пастве во время Богослужения на православный праздник Радоницу в Архангельском соборе. В проповеди главы РПЦ рассказывал о миролюбивом характере нашей страны.
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", — сказал с своей праздничной речи патриарх Московский и всея Руси.
Ранее стало известно, что Литва предложила включить в санкционный перечень патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за проводимой спецоперации на Украине. Соответствующее предложение уже было направлено литовским правительством в Евросоюз.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.