Патриарх Кирилл заверил, что великая и могучая Россия ни на кого не нападала

Патриарх Кирилл рассказал о пацифисткой России, которая всегда вела только оборонительные войны.

Патриарх Кирилл обратился к пастве во время Богослужения на православный праздник Радоницу в Архангельском соборе. В проповеди главы РПЦ рассказывал о миролюбивом характере нашей страны.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", — сказал с своей праздничной речи патриарх Московский и всея Руси.

Ранее стало известно, что Литва предложила включить в санкционный перечень патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за проводимой спецоперации на Украине. Соответствующее предложение уже было направлено литовским правительством в Евросоюз.