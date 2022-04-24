15min.lt: Литва направила в ЕС предложение наложить санкции на патриарха Кирилла

Литва предложила включить в санкционный перечень патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в свете политических событий на Украине. Соответствующее предложение уже было направлено литовским правительством в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, слова которого приводит 15min.lt.

"Да, есть такое предложение Евросоюзу внести патриарха Кирилла в санкционные списки, пока только идут дискуссии насчет общего соглашения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать", — заявил Ландсбергис.

Министр рассказал, что в православной церкви Литвы ходят разговоры по поводу разрыва отношений с Московским патриархатом. Ландсбергис уверен, что окончательное решение будет за обществом.

"Без сомнения, если будет такое общественное решение последовать примеру Украины или хотя бы частично последовать примеру Украины, когда все сообщество присоединилось к Константинопольской церкви, оно будет приветствоваться и власти к нему прислушаются", — заключил Ландсбергис.

"Православная церковь Украины" появилась по распоряжению Петра Порошенко с одобрения патриарха Константинопольского Варфоломея в 2018 году, в качестве оппозиции канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом ПЦУ не считают канонической большая часть православных церквей мира.