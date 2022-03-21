Прокурор ответил, является ли использование сервисов Meta экстремизмом

Прокурор в Тверском суде Москвы в ходе разбирательства по делу о запрете американской компании Meta в РФ сообщил, что использование россиянами соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp не станут называть экстремизмом. Корпорации просто запретят осуществлять коммерческую деятельность на территории нашей страны, отметил правоохранитель.

"Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — сказал прокурор, слова которого цитирует ТАСС.

Генпрокуратура РФ потребовала остановить работу Meta в России после разрешения руководства IT-гиганта призывать в соцсетях к насилию над военными нашей страны. По мнению правоохранителей, деятельность компании необходимо признать экстремистской.

Ранее Тверской суд отказал адвокатам Meta в прекращении дела. Представители корпорации заявили, что разбирательство должно проходить на территории регистрации иностранной компании, то есть в Штатах.

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