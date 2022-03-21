Meta потребовала прекратить дело о запрете её деятельности в России

Московский Тверской суд отказался остановить рассмотрение иска о признании американской корпорации Meta, в которую входят соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией. Также правоохранители не стали временно откладывать разбирательство по требованию компании.

"Мы узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться. А затем получили ещё 96 страниц пояснений от Роскомнадзора", — сказала адвокат IT-гиганта, её слова приводит РИА Новости.

Также юристы подчеркнули, что российский суд не способен рассматривать данный иск. Meta является иностранной компанией, поэтому её деятельность должны анализировать в Штатах, объяснили представители корпорации.

Ранее руководство Meta позволило пользователям соцсетей распространять угрозы в отношении российских военных. После этого в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

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