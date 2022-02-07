Участницу Pussy Riot Марию Алёхину обвинили в пропаганде нацистской символики

Участницу Pussy Riot Марию Алёхину обвиняют в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. О своём задержании она написала у себя в Twitter.

Подробности произошедшего раскрыл её адвокат Даниил Берман. В разговоре с "Интерфакс" он объяснил, что поводом для административного преследования Марии Алёхиной является пост в социальных сетях, который был опубликован ещё в 2015 году. Также уточняется, что участницу Pussy Riot задержали после посещения инспектора ФСИН.

На данный момент известно, что ей грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее, 16 декабря прошлого года, Алёхина попала под арест за фото Лукашенко в окружении ангелов и индийской свастики. Эту картинку активистка опубликовала около шести лет назад.

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