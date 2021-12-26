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Участницы Pussy Riot объявили голодовку в спецприемнике Сахарова

Общество

Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила (Люся) Штейн заявили, что будут голодать, пока руководство спецприёмника Сахарова не определит их в общую камеру. Девушки находятся под административным арестом за пропаганду нацистской символики. 

Участницы Pussy Riot объявили голодовку в спецприемнике Сахарова

Как сообщил адвокат Даниил Берман, девушки хотят, чтобы их поселили в одной камере на время ареста.

По его словам, участницам скандальной группы "не хватает общения", передаёт "Интерфакс". 

Ранее Pravda.Ru писала об административном задержании двух участниц Pussy Riot. Девушкам вменяют пропаганду нацистской символики, за что суд арестовал их на 15 суток. 

Люсю Штейн привлекли за то, что в 2018 году опубликовала в своём микроблоге пост с чужой картинкой, на которой кто-то "прифотошопил" ей нацистскую фуражку. А Алёхина попала под арест за фото Лукашенко в окружении ангелов и индийской свастики.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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