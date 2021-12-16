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Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма

Общество

Муниципальный депутат Люся Штейн поплатилась за то, что в 2018 году опубликовала в своём микроблоге пост с чужой картинкой, на которой кто-то прифотошопил ей нацистскую фуражку.

Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости!", двое людей в штатском задержали Людмилу Штейн на выходе из дома. Девушку доставили в отдел полиции, где её обвинили в нарушении закона по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики).

Поводом для задержания стал ироничный пост из Facebook трёхлетней давности, где Штейн опубликовала скрин со стороннего видео с чужим фотошопом.

"Муниципальный депутат Басманного района сильно удивилась, отметив, что "человеку с фамилией штейн вменяют нацизм”, — написали авторы ТГ-канала.

Также была задержана участница Pussy Riot Мария Алехина. Её привлекли к ответственности за фото Лукашенко в окружении ангелов и индийской свастики. Эту картинку активистка опубликовала около шести лет назад.

"Её увезли в отдел полиции по Тверскому району, полицейские планируют составить протокол по статье 20.3 КоАП (демонстрирование нацисткой символики)", — гласит информация ТГ-канала.

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Муниципальный депутат Людмила Штейн
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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