Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы

Участнице скандальной феминистической группы "Pussy Riot" Люсе Штейн вынесли приговор за участие в митингах. Девушка получила 12 месяцев ограничения свободы.

Её обвиняли в подстрекательстве нарушения санитарного режима на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Сначала прокуроры запросили для девушки два года ограничения свободы. Но Преображенский районный суд Москвы сократил срок до года.

Мое дело — это не частный случай. Ну назначат мне сейчас это ограничение свободы — казалось бы, ничего страшного. Хотя этот приговор, естественно, будет несправедливым, но на фоне чудовищных сроков, которые людям дают вот так же ни за что, это уже воспринимается как цветочки, — передаёт слова активистки Телеграм-канал "Вот Так"

Волна несанкционированных митингов прокатилась по стране 23 января. Тысячи людей вышли на улицы своих городов в поддержку блогера Алексея Навального. Власти были вынуждены задействовать сотни силовиков. Почти четыре тысячи участников задержали.

А несколько организаторов получили от года до полутора лет ограничения свободы и условные сроки.

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