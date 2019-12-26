Штраф за проведение несанкционированной акции в сумме150 тысяч рублей должна будет выплатить участница скандально известной группы Pussy Riot Мария Алехина. Решение об этом 26 декабря было вынесено Замоскворецким судом Москвы.
Алехину признали виновной в том, что она повторно нарушила установленный порядок организации или проведения массовой акции. В ноябре она провела акцию протеста на Большом Каменном мосту в центре столицы. Протест 31-летней Алехиной на этот раз коснулся "политзаключенных".
А ранее СМИ сообщали, что в сентябре в Москве были задержаны другие участницы Pussy Riot — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.