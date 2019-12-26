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Источник Правда.Ру

Участницу Pussy Riot Алехину обязали выплатить штраф в 150 тысяч

Общество

Штраф за проведение несанкционированной акции в сумме150 тысяч рублей должна будет выплатить участница скандально известной группы Pussy Riot Мария Алехина. Решение об этом 26 декабря было вынесено Замоскворецким судом Москвы.

Алехину признали виновной в том, что она повторно нарушила установленный порядок организации или проведения массовой акции. В ноябре она провела акцию протеста на Большом Каменном мосту в центре столицы. Протест 31-летней Алехиной на этот раз коснулся "политзаключенных".

А ранее СМИ сообщали, что в сентябре в Москве были задержаны другие участницы Pussy Riot — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

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