Участницу Pussy Riot Алехину обязали выплатить штраф в 150 тысяч

Штраф за проведение несанкционированной акции в сумме150 тысяч рублей должна будет выплатить участница скандально известной группы Pussy Riot Мария Алехина. Решение об этом 26 декабря было вынесено Замоскворецким судом Москвы.

Алехину признали виновной в том, что она повторно нарушила установленный порядок организации или проведения массовой акции. В ноябре она провела акцию протеста на Большом Каменном мосту в центре столицы. Протест 31-летней Алехиной на этот раз коснулся "политзаключенных".

А ранее СМИ сообщали, что в сентябре в Москве были задержаны другие участницы Pussy Riot — Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.