IT-специалист Седов рассказал о нюансах в запрете РКН о подмене номера

Специалист по информационной безопасности Олег Седов, заявил, что инициатива Роскомнадзора запретить подмену телефонных номеров, не так плоха, однако ненастоящий абонент — не всегда "зло".

Как уточнил IT-специалист, пока рано говорить, как именно будет работать система. По словам Седова, подобный запрет не помешает мошенникам вводить новые схемы. Кроме того, эксперт уточнил, что не всегда номерами-дублёрами пользуются "не чистые на руку" люди.

К такому методу прибегают, например, сисадмины, которые выполняют заказы сразу для нескольких компаний.

"С какого бы номера я ни звонил, вы будете видеть, что ваш сисадмин звонит. Здесь нет ничего преступного. Подмена номера — это не преступление", — пояснил Седов в беседе с Телеканалом "360".

По мнению специалиста, также необходимо продумать механизм оспаривания законности использования подобных номеров. Как подчеркнул Седов, в случае, если подмена номера была сделана со "злым умыслом", это необходимо будет доказать.

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