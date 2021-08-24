Программист прокомментировал инициативу ОНФ сажать за подмену номеров

Сотрудники Общественного народного фронта высказали идею об уголовном наказании за создание и использование сервисов, с помощью которых можно подменить номер телефона. Журналисты телеканала "360" обсудили предложение с программистом Сергеем Вакулиным.

Специалист указал на недоработанность инициативы. Кроме того, с ней могут возникнуть проблемы, особенно с технической стороны вопроса. Под определение "подмены номера" подходят виртуальные номера.

Также Сергей Вакулин подчеркнул, что телефонное мошенничество, с которыми хотят бороться общественники, и подмена телефонного номера — разные вещи.

Помимо этого, эксперт прокомментировал предложение о предупреждении пользователя о подозрительных звонках:

"Непонятно, в каком виде будет это предупреждение. Если мы будем говорить о приложениях в меру сотового оператора, то его необходимо будет скачать. Но есть же другие аналоги, например Jetcontact или от "Яндекса". Это просто мы собираем второй велосипед".

Программист отметил, что личности телефонных мошенников практически невозможно установить техническим способом, поэтому спецслужбы могут бороться со злоумышленниками только через социальную инженерию.

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