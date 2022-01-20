Станислав Садальский прокомментировал решение не брать под арест Петра Порошенко.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего экс-президента Украины или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о данном судебном решении.

"Как же так, судья не подчинился Зеленскому? Суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства… Суд не Басманный оказался…", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики Садальского высказали своё мнение на этот счёт.

"Значит, получается, что суд Украины независимый. Это же хорошо. Нельзя человека арестовывать по заказу отдельного человека, пусть он даже Президент, Премьер, Министр ВД и т. д. Чтобы арестовать человека для суда (для нормального суда, не карманного) нужны веские основания. Ограничение свободы человека не должно происходить по просьбе или приказу другого отдельного человека. Это же дело серьёзное";

"Ну не приехал бы Порошенко в Украину, чтобы сесть в тюрьму. Всё же понятно, вернулся под гарантии";

"Не туда Зеленский обратился! Надо было в Басманный! Самый справедливый суд в мире", — писали фолловеры под постом артиста.