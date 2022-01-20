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Автор Елена Былкина

Садальский о процессе над Порошенко: "Суд не Басманный оказался"

Общество

Станислав Садальский прокомментировал решение не брать под арест Петра Порошенко.

Садальский о процессе над Порошенко: "Суд не Басманный оказался"

Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего экс-президента Украины или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о данном судебном решении.

"Как же так, судья не подчинился Зеленскому? Суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства… Суд не Басманный оказался…", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики Садальского высказали своё мнение на этот счёт.

"Значит, получается, что суд Украины независимый. Это же хорошо. Нельзя человека арестовывать по заказу отдельного человека, пусть он даже Президент, Премьер, Министр ВД и т. д. Чтобы арестовать человека для суда (для нормального суда, не карманного) нужны веские основания. Ограничение свободы человека не должно происходить по просьбе или приказу другого отдельного человека. Это же дело серьёзное";

"Ну не приехал бы Порошенко в Украину, чтобы сесть в тюрьму. Всё же понятно, вернулся под гарантии";

"Не туда Зеленский обратился! Надо было в Басманный! Самый справедливый суд в мире", — писали фолловеры под постом артиста.

Садальский привёл цитату из произведения Марка Твена.

"Если украли доллар, то вас посадят в тюрьму. Если вы украли железную дорогу, то вас сделают сенатором", — написал Садальский.

Ранее Порошенко обвинили по делу о государственной измене в незаконных поставках угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах.

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Порошенко не отправили в СИЗО. Песни в суде и стычки с полицией
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы пётр порошенко владимир зеленский станислав садальский
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