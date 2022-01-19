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Автор Любовь Степушова

Аналитик Охрименко: через пару недель о Порошенко все забудут

Мир

Петру Порошенко не удалось попиариться на своём аресте, и через неделю, другую о нём все забудут, считает украинский аналитик Александр Охрименко.

Аналитик Охрименко: через пару недель о Порошенко все забудут

Печерский суда Киева в среду вынес решение об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу. Суд запретил Порошенко без разрешения следователя покидать Киев.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн.

Порошенко обвиняется по делу о государственной измене — о незаконных поставках угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах.

Выступая перед сторонниками у здания Печерского суда, экс-президент Украины заявил, что "наступило время прихлопнуть крышку рояля", намекая на известный номер Владимира Зеленского "Игра на рояле без рук".

Как сказал Pravda. Ru президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, Порошенко намекает на то, что президент ему полностью проиграл.

Однако, уверен аналитик, что произошло обратное — Порошенко проиграл Зеленскому.

"Порошенко нужен был арест. Было бы красиво, что его арестовывают, а народ не разрешает, спасает национального героя. А выяснилось, что спасать некого. Очень обидно. Вообще для политика очень важен скандал. Скандал не получился. Уже через пару недель про Порошенко забудут", — отметил Александр Охрименко.

Эксперт уверен, что Порошенко будет баллотироваться на следующих президентских выборах, но проиграет.

"Баллотироваться он будет. Но со 100%-й вероятностью проиграет. Все опросы показывают, что если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, то Порошенко проигрывает. Вообще, для Зеленского очень выгодно, чтобы он во второй тур вышел. Тогда однозначно Зеленский во второй раз переизберётся. Я бы даже сказал, что вот эти все события, скорее всего, были придуманы в офисе Зеленского", — сказал аналитик.

По его словам, тюремный срок для Порошенко — "это нереально".

Пока Порошенко был за границей, суд наложил арест на всё его имущество. Ему грозит по закону до 15 лет тюрьмы.

По словам директора внешней разведки России Сергея Нарышкина, "личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнего киевского режима".

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы пётр порошенко владимир зеленский александр охрименко
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