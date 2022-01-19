Порошенко спел гимн Украины в суде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко решил спеть в суде, где в отношении него рассматривалось дело о государственной измене.

В интернете появилось видео, на котором политик в суде поёт украинский гимн. Журналисты решили его поддержать и тоже начали подпевать.

В среду, 19 января, Печерский районный суд Киева применил к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене и отпустил его. Судья обязал Порошенко сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя. Прокуратура настаивала на аресте политика с возможностью внесения залога в размере 35,7 миллионов долларов.

Ранее Порошенко заподозрили в государственной измене, а именно: в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014-го по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

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