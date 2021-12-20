Астролог Богданов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год

Астролог Павсекакий Богданов представил Pravda.Ru гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Судя по восточному календарю, символом 2022 года станет Голубой Водяной Тигр.

Овен

Овнам новый год может принести проблемы, связанные со здоровьем. Астролог посоветовал людям этого знака зодиака обратить внимание на нервную систему, отказаться от рисков, не вкладывать деньги, но подумать, как в 2022 году закрыть существующие финансовые проблемы.

Телец

Возможно открытие нового направления в делах. Подумайте о переменах в работе, не сидите на месте ровно.

Близнецы

Обратить внимание стоит на личную жизнь, потому что 2022 год будет полностью для вас годом любви. И если эта любовь принесет вам какое-то удовлетворение, то, конечно же, стоит призадуматься о переменах в личной жизни.

Рак

Для людей этого знака зодиака 2022 будет финансово благополучным годом. С учетом всех кризисом, этот год за последние пять лет для раков будет нести удачу, связанную с деньгами.

Лев

Львам стоит обратить внимание на здоровье, воздержаться от длительных поездок. Астролог посоветовал Львам прожить 2022 год "спустя рукава". Любые капиталовложения и новые финансовые проекты могут обернуться какими-то неприятностями.

Дева

Для Дев 2022 будет плодородным годом. Если ваша деятельность связана с творчеством, то она принесет вам удачу. Год, когда можно просить повышение по работе, год, когда можно просить некие, скажем так, преференции в финансовом плане у своего руководства.

Весы

Весам лучше всего не взвешивать, а взять за основу интуицию. Год плодородный в плане проявления репродуктивной функции. В целом это неплохой год для людей, родившихся под знаком Весы.

Скорпион

Первый раз в жизни Скорпионам лучше всего отключить нередко присущую им злобность. Таким этого знака лучше всего год прожить не Скорпионом, потому что в противном случае они рискуют сильно ранить окружающих людей.

Стрелец

Для Стрельцов 2022 год будет самым благоприятным периодом для капиталовложений, для открытия нового дела.

Козерог

Козерогам 2022 год принесет удачу, связанную с финансами, однако им лучше не открывать бизнес, связанный с "купи-продай".

Водолей

Очень плодородный год на репродуктивную функцию. Для людей, рождённых под этим знаком зодиака, 2022 год окажется удачным в плане обретения новой работы.

Рыбы

Для Рыб это хороший год в плане здоровья, если есть возможность лечить хронические заболевания — лечите, поскольку это всё увенчается успехом.

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