Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только

Стремительно приближающийся к нам 2021 год по китайскому календарю — год Быка. А по солнечному — Лошади. Что он нам несёт?

Оба животных-покровителя — тягловая сила, которая пашет, не покладая копыт. Мы должны в этот год все работать и это принесет нам удачу? Или… как?

Об этом читателям "Правды.Ру" рассказала астролог Татьяна Борщ.

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Вакханалия 2020-го продолжится и в новом году

— Китайская астрология — дама загадочная. И вот так в лоб я бы не стала говорить, что раз год Быка, значит, надо работать. Работать всегда надо. Не только в год Быка.

В данном случае китайская астрология — это символ. Как, допустим, Рыбы — символ эпохи Рыб и символ христианства в первую очередь. Но как говорят в Китае, это может быть год очень напряженной борьбы, в том числе потому, что Бык — упрямое животное, которое очень трудно убедить.

Учитывая, что в этот раз Бык открывает новую эру — эру Водолея — стык эпох — борьба старого и нового — это будет год ожесточенной борьбы.

В этом году мы сталкивались с военными действиями, допустим, Армения и Азербайджан, та же Сирия — у нас есть что вспомнить, следующий год, может быть, будет в военном плане более жестким.

То есть борьба вступит в свою более острую фазу. Очень многие мирные договоренности будут, к сожалению, нарушены. Иначе никак, ведь на небе будет противостояние Урана и Сатурна, Юпитера и Урана.

Люди будут изо всех сил держаться за свои позиции, которые они хотят сохранить за собой.

Но очень многие правители, которые очень долго возглавляли страны, уйдут.

Кстати, это не касается нашей страны, потому что я знаю гороскоп Владимира Владимировича.

Не раскрывая тайн о Путине

Внутренняя устойчивость у него в карте абсолютно присутствует, хорошая прогрессия, если говорить астрологическим языком. Он, вне сомнений, будет продолжать возглавлять нашу страну и дальше.

— Астрологи советуют ему переизбираться в 2024 году или все же надо уже?…

— Я сильно сомневаюсь, что он слушает каких-то предсказателей. Потому что были правители, были президенты, и их было немало, которые реально консультировались с ясновидящими. Но Владимир Владимирович не был в этом замечен. Это скрыть в астрологическом мире очень сложно.

- Но вам, наверное, было бы любопытно сделать его гороскоп. Дату рождения его вы знаете.

— Я с удовольствием и делала. Я сказала — у него очень устойчивые позиции. И притом, понимаете, у него есть такое очень большое и очень ценное качество для политика — он чувствует веяния времени.

Он чувствует, когда что нужно сделать. Он делает ровно в тот момент, когда без этого уже нельзя.

Возможно, иногда чуть-чуть запаздывает, но он идет в ритм с эпохой.

Недавний пример: он поменял Медведева на Мишустина. Это необходимо было сделать. Еще чуть-чуть, и это был бы провал. Но он это сделал, потому что почувствовал, что дальше так не пойдёт, что нужно менять. Более того, эти изменения будут продолжаться и дальше.

Универсальные советы для всех знаков Зодиака

- В этот переходный период и в этот трудный год, который нам предстоит, как нам надо себя вести независимо от знака зодиака?

— Мы все должны задуматься о своем образе жизни.

Мы должны понимать, что у нас организм, который не приемлет стадности.

Организм человека — это космический корабль. И в астрологии существует такая интересная штука: чем больше людей вовлечены в проблему, тем меньше для индивидуума она решаема.

Допустим, большие циклы. Мы хотели бы изменений раньше. Но пока не пришло время, они не произошли.

Если ты в своем коллективе, в своей семье, ты уже немного более свободен. Но все равно 50% пространства принадлежит мужу или жене.

Но когда остаешься один на один с собственным организмом — это очень важно (я хочу, чтобы люди это услышали) — ты сможешь с ним сделать чудо. Понимаете?

И примеров тому множество. Люди вставали с переломанными позвоночниками, с ногами отрезанными — что только не было. Сделать из себя здорового человека по силам каждому.

Но для этого не надо надеться на врачей, нужно просто пересмотреть свой образ жизни.

Это я бы рекомендовала абсолютно всем людям вне зависимости от знаков зодиака. Можно избавиться от хронических заболеваний, можно сотворить, как говорится, с собой настоящее чудо. Просто нужно взять себя в руки и заниматься собой.

Сейчас на стыке эпох можно сделать фантастические вещи. Просто люди часто очень ленивы и ищут себе оправдание. И дело не в каких-то таблетках, а в простом занятии своим собственным телом, вот и все.

Работа

— Искать новую работу в следующем году звезды нам благоприятствуют?

— Да. Многим придется это сделать. Но я не думаю, что у всех это получится.

Я думаю, что это неплохо получится у Стрельцов, у тех же Водолеев, у которых укрепятся очень сильно пошатнувшиеся в этом году позиции. Потом неплохо выглядит ситуация у Близнецов, у Дев.

Немного притормозить я бы советовала Раку. Здесь новая работа вряд ли у него вероятна. Пройдет пару лет, и Рак может пойти вперед.

Я думаю, что очень осторожно с партнерами стоит быть Льву в семейной жизни — там возможны всякие осложнения. А если семейная жизнь не представляет какой-то проблемы, то с партнерами по делу.

Рыбам следует больше заняться собой, своим телом, потому что для них следующий год будет представлять некое испытание на прочность по здоровью.

То есть у каждого знака зодиака есть свой цикл, прогнозы, которые печатают астрологи (недельные, годовые), сбываются, потому что профессиональный астролог рассчитывает (только не то, что журналисты пишут, как это часто бывает) влияние планет на отдельный знак зодиака, исходя из общей тенденции.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовила материал Ольга Лебедева