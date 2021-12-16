В Сургуте подростка с ДЦП заставили добираться до нужной остановки пешком

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса пассажира с детским церебральным параличом. Водитель проехал нужную остановку. В ответ на возмущения молодому человеку пригрозили полицией.

Слава возвращался с тренировки домой. Водитель проехал мимо остановки, а у парня не получилось обратиться к человеку за рулём из-за проблем с дикцией. Кондуктор заявила, что подросток не стоял возле дверей, поэтому автобус не остановился. Произошедшее Слава снимал на видео, в это время женщина хотела сломать чужой телефон. Также она пыталась напугать юношу полицейскими, потому что тот не хотел выходить из машины.

"Ему (Славе — Прим. ред.) в силу его заболевания сложно стоять в движущемся транспорте, тем более что автобус был практически пустой", — сказала мама парня в беседе с Телеканалом "360".

При этом в правилах поведения в общественном транспорте написано, что люди могут находиться возле дверей лишь после полной остановки. В итоге подросток с ДЦП шёл домой с тяжёлым рюкзаком.

Прокуратура запустила проверку случившегося. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего.

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