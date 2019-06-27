Детский церебральный паралич. Симптомы, причины, типы

Детские церебральные параличи - термин, объединяющий группу хронических непрогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) периоде. Примерно у 30-50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта. Затруднения в мышлении и умственной деятельности более распространены среди пациентов со спастической квадриплегией, чем среди страдающих от других видов церебрального паралича. Повреждение мозга может повлиять также на освоение родного языка и речи. ДЦП не является наследственным заболеванием. Но при этом показано, что некоторые генетические факторы участвуют в развитии заболевания (примерно в 14 % случаев). Кроме того, определённую сложность представляет существование множества ДЦП-подобных заболеваний.



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Причина любых церебральных параличей - патология в коре, подкорковых областях, в капсулах или стволе головного мозга. Принципиальное отличие ДЦП от других параличей - во времени возникновения и связанном с этим нарушении редукции позотонических рефлексов, характерных для новорождённых.

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Причины ДЦП

Известные возможные причины церебрального паралича включают инфекцию на ранних сроках беременности, трудные или преждевременные роды, кровотечение в мозгу ребенка или ненормальное развитие мозга ребенка.

Осложнения во время родов являются важным фактором лишь в небольшом числе случаев, примерно в одном из 10. Основной причиной остается кислородное голодание мозга ребенка во время беременности или родов. Могут также быть генетические проблемы, которые могут способствовать церебральному параличу.

Наиболее распространенной причиной церебрального паралича является повреждение мозга, в то время как ребенок развивается в матке. Заболевание может быть обнаружено у 80 процентов пострадавших и включает генетические проблемы, пороки развития головного мозга и материнскую инфекцию, такую ​​как краснуха или токсоплазмоз.

Инфекции, когда ребенок еще маленький (особенно энцефалит или менингит), также могут привести к церебральному параличу. Во многих случаях невозможно определить единственную причину, а церебральный паралич вызван сложным взаимодействием факторов.

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Симптомы ДЦП

Существуют различные степени нарушения при церебральном параличе. Симптомы варьируются в зависимости от степени повреждения головного мозга. В то время как некоторые дети могут испытывать лишь небольшие трудности при ходьбе и выполнении ежедневных задач, другие могут быть инвалидами и нуждаться в пожизненном уходе.

У детей могут быть наблюдаться и другие связанные неврологические проблемы, такие как:

Эпилепсия

Трудности в обучении

Умственная отсталость

Слепота

Глухота

Нарушение речи

Замедленный рост

Деформированный позвоночник

Недержание мочи

Дриблинг, слюнотечение или вялость рта

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Типы церебрального паралича

Основываясь на типе двигательного расстройства, церебральный паралич можно классифицировать как спастический тип с перемежающимся повышенным тонусом и патологическими рефлексами, атетоидный тип с повышенной активностью (гиперкинезы), атаксический тип с потерей упорядоченной мышечной координации и смешанный тип.

На основании паралича и потери функции конечностей, церебральный паралич можно классифицировать как моноплегический (одна конечность), диплегический (две конечности), гемиплегический (одна рука и нога одной и той же стороны), триплегический (три конечности), квадриплегический (четыре конечности) и двойная гемиплегия.

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Прогноз ДЦП и лечение

Церебральный паралич не подлежит лечению, но, как правило, состояние не ухудшается. Существует целый ряд методов лечения, которые могут помочь облегчить симптомы и повысить у ребенка чувство независимости и самооценки. К ним относятся физиотерапия, трудотерапия и медикаменты для снятия мышечной ригидности и судорог.

Фото превью: healtheconomics.ru