Конфискацией золотых унитазов не победить коррупцию, заявил Любомудров

Одними посадками и конфискацией золотых унитазов проблем общества и государства не решить, заявил Дмитрий Любомудров, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП. Эксперт рассказал, что мешает России победить коррупцию.

Он заявил в беседе со "Свободной прессой", что коррупция разлагает наше общество и искажает реальную картину жизни. По его мнению, в нашей стране очень узко воспринимают коррупционное составляющее.

"Как экономист, я полагаю, что коррупцией нужно считать не только взяточничество, но и все оффшорные схемы, которые, к сожалению, нынешним законодательством не запрещены. Одними посадками и конфискацией золотых унитазов проблем общества и государства не решить", — сказал Любомудров.

Он также сделал акцент на том, что в 2020 году отток денег из России увеличился вдвое и составил 47 миллиардов долларов. При этом эксперт отметил, что прокуратура хорошо делает свою работу и выявляет множество случаев коррупции, но этого недостаточно.

"То, что было выведено из России, по сути, было отнято у каждого россиянина — у пенсионеров, у предприятий. Пока мы не перекроем спекулятивные каналы, через которые страна теряет свои ресурсы, мы никогда не победим коррупцию", — резюмировал он.

Ранее Pravda.Ru писала, как в разных странах мира власти борются с коррупцией.

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