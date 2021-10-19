Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты

Коррупция — неизлечимая болезнь большинства государственных образований Земли. Полностью победить её невозможно, но свести к минимуму вполне реально. Для решения этой задачи в странах мира применяются различные, порой достаточно оригинальные способы. В частности, после выборов в Госдуму РФ художник-акционист Фёдор Калинин предложил взвешивать депутатов до начала и после окончания действия их мандата, по примеру Англии XVII века.

Чехия: антикоррупционная экскурсия

Чехи народ, как известно, душевный, и какой-то мере очень наивный. Учитывая, что в этой стране Восточной Европы высокий уровень коррупции чиновничества, руководство государства решило апеллировать к совести казнокрадов, сделав это достаточно необычным способом.

В Праге был создан специальный экскурсионный тур, во время которого всем желающим показывают особняки и виллы высокопоставленных чиновников, построить или купить которые на одну зарплату они никогда бы никогда не смогли. При этом экскурсовод во всех подробностях рассказывает, в каких коррупционных скандалах был замешан обладатель каждого из этих шикарных зданий. В частности, участникам экскурсионной поездки показывают дом некоего политика-лоббиста Иво Риттига, по данным полиции, имевшего свой процент от продажи билетов на общественный транспорт в Праге, а также место несуществующего дома, в котором вороватые чиновники за взятки зарегистрировали более 580 фирм.

При этом маршрут экскурсии постоянно пополняется новыми объектами. Конечно, победить коррупцию подобным способом у чехов вряд ли получится, но существенно уменьшить её размеры — вполне под силу.

Гонконг: воруют все

Согласно данным официальной статистики, наиболее склонными к коррупции являются азиатские народы планеты. В частности, во второй половине XX века власти Гонконга с горечью констатировали, что язва коррупции практически полностью разъела государственный аппарат региона. В итоге все чиновники априори признаны коррупционерами.

Для борьбы с данным злом в 1974 году в Гонконге появилась "Независимая комиссия". Её члены, имевшие большую заработную плату, получили возможность проверять любого чиновника Гонконга, интересуясь, откуда у него та или иная дорогая вещь, дом или автомобиль. Начались массовые аресты и посадки, невзирая на чины и звания. Всего за год за решёткой оказалось 220 чиновников, включая главу полиции Гонконга. Эффект был налицо: за год работы комиссии уровень коррупции упал с 90% до 6%.

Китай: пропаганда и расстрел

Наверное, самые серьёзные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в Китае, где до сих пор существует незаконная торговля должностями, получение "откатов" за государственные и частные контракты, взятки, а также иные популярные проявления коррупции.

В качестве профилактики в стране была разработана популярная компьютерная игра, в которой игрок должен найти и уничтожить коррупционера и его семью. Таким образом, на подсознательном уровне молодому поколению закладывается в голову неотвратимость наказания за данный вид преступлений и их аморальность. Тем же чиновникам, кто попался на коррупционных преступлениях, грозят крупные сроки заключения вплоть до расстрела.

По данным статистики, за последние двадцать лет за казнокрадство в Китае было расстреляно более 10 000 человек, а на сроки от 10 до 20 лет тюрьмы осуждено 130 000 преступников.

США: страна стукачей

Популярную русскую поговорку "Сам живи, и давай жить другим" чиновники США вряд ли смогут понять, а тем более принять. С коррупцией в США борются серьёзно и бескомпромиссно. В частности, для этой цели активно используется популярный в СССР 1930-х годов метод, когда соседи "стучат" властям друг на друга.

По закону в США за получение взятки полагается штраф, в три раза превышающий сумму полученных денежных средств, а в особо тяжких случаях — тюремное заключение сроком до 15 лет. Тем не менее, взятка — дело интимное и поймать казнокрада с поличным довольно сложно. Для этой цели у государственных служащих страны существует инструкция, предписывающая следить за коллегами, докладывая начальству обо всех фактах коррупционных злоупотреблений.

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