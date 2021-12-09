Пассажирам самолётов без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты

Авиакомпании просят Министерство финансов исключить из законопроекта норму об обязательном возврате стоимости билета на транспорте, если у пассажира не окажется QR-кода к моменту вылета.

Как пишут "Ведомости", сейчас депутаты рассматривают законопроект о том, что при отсутствии QR-кода пассажиру откажут в перевозке, но вернут стоимость билета в полном объёме в течение 30 календарных дней.

Представители авиакомпаний внесли в Госдуму предложение о том, что возврат средств смогут совершить только те пассажиры, которые приобрели билеты по более дорогому, возвратному тарифу.

Также рассматривается вопрос о том, когда нужно предъявлять документ: при покупке билета или при посадке на рейс.

Парламентарии отнеслись к требованиям с пониманием, авиаперевозчики должны предоставить свои инициативы к рассмотрению закона в первом чтении. Оно пройдёт 16 декабря.

Как пишут "Известия", поправку в закон вносят из-за того, что есть опасность серьёзного снижения пассажиропотока.

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