"Ведомости": QR-коды не будут требовать при продаже билетов на самолёт

Специалисты Минтранса РФ скорректировали свою позицию по поводу проверки QR-кодов при покупке билетов на самолёт, сообщают "Ведомости".

По информации издания, электронный код, доказывающий прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь необходимо показывать непосредственно перед регистрацией на авиарейс.

"QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов", — сказано в материале.

После покупки билета клиенту авиакомпании придёт уведомление о том, что ему нужно получить QR-код о вакцинации в ближайшее время. Если же на портале Госуслуг всё-таки не отразится информация о наличии прививки от COVID-19, перевозчик расторгнет договор с пассажиром и в течение 30 дней вернёт стоимость билета.

Источник "Ведомостей" также пояснил, что Минтранс собирается представить точный порядок действий в аэропортах во вторник, 7 декабря, на встрече с депутатами Государственной думы.

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