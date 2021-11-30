В Москве из-за штормового предупреждения МЧС закрыли парки культуры и отдыха. В городском парке работает система голосового оповещения о неблагоприятных погодных условиях.
Глава города Сергей Собянин обратился к москвичам с просьбой быть осторожными.
Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном "Бенедикт", в Центральной России 30 ноября прогнозируется штормовой ветер. В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня", — сообщил Тишковец.
Накануне главное управление МЧС по Москве выступило с предупреждением, что в городе ожидаются снег с дождём, гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Возможно повреждение кровли, падение деревьев и конструкций.
Также сильный ветер наблюдается в Черноземье, Поволжье и в Центральной России.
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