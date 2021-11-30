Примгидромет: Приморье полностью накроет снежный циклон

Сегодня утром из-за сильной метели и ограниченной видимости во Владивостоке объявили штормовое предупреждение. ГИБДД запретили выезд большегрузов на трассы. Однако, по сообщению синоптиков "Примгидромета", снежный циклон накроет весь Приморский край в течение дня.

Согласно сообщению, на территории всего региона ожидаются обильные осадки, метель и ветер.

"Днём 30 ноября циклон переместится к южному побережью Приморья и ориентировочно в 16-17 часов центр циклона будет находиться южнее Владивостока… В дальнейшем вихрь будет смещаться вдоль побережья Приморья в северо-восточном направлении. В течение дня ненастная погода охватит всю территорию края", — цитирует сообщение синоптиков РИА Новости.

Уже завтра циклон начнёт покидать регион, снегопад ослабеет, однако метели и ветер по-прежнему будут представлять опасность для автомобилистов. Согласно сообщению ведомства, непогода "уйдёт" в сторону Татарского пролива.

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