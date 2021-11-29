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Синоптик предупредила о похолодании в Москве

Наука

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала Pravda.Ru, что эта неделя в столичном регионе начнётся с осенней погоды с моросящим дождём и температурой воздуха в +3-5 градусов.

Синоптик предупредила о похолодании в Москве

"В понедельник в столичном регионе начнется с вполне осенней погоды, будет моросить дождичек, температура воздуха положительная — порядка +3… +5 °C… В последний день осени погода изменится: ночью ожидается дождь, местами сильный, а днем уже дождь будет переходить в снег. Вечером местами образуется гололедица. Максимальная температура завтра в городе +4… +6 °C., что близко к абсолютному рекорду для этого числа. К вечеру понижение температуры до -1 °C… Погода будет довольно ветрена, днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", — рассказала специалист.

1 декабря, по прогнозу метеоролога, москвичей ждёт снег и даже метель при -2… -6 °C. Ветер будет западным, к вечеру он постепенно начнёт стихать. 2 декабря будет так же снежно, при температуре от 0… -4 °C. градусов днём и до -8 °C ночью.

Как рассказала Позднякова, к концу недели в столичный регион придёт циклон, который принесёт с собой осадки в виде снега и повышение температуры до +1 °C в пятницу-субботу.

"Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 3-4 °C.", — отметила эксперт.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Владимир Губарев
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