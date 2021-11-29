Вассерман оценил идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Думать об отмене ЕГЭ в России можно будет после восстановления системы образования, нацеленной на формирование картины мира, считает депутат Госдумы комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Комментируя Общественной Службе Новостей предложение главы СКР Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ и восстановлении советской системы образования, парламентарий отметил, что её развитие было искусственно прекращено. В свою очередь на Западе систему образования стали разворачивать от формирования целостной картины мира к её разрушению.

По мнению Вассермана, сначала нужно восстановить систему образования, формирующую картину мира, а потом решать, нужен ли в России Единый госэкзамен. Депутат отметил, что у ЕГЭ, помимо недостатков в сравнении с билетной системой, есть и достоинства. Главное из них — возможность на одном экзамене проверить знания по всему предмету. Вассерман назвал плюсами ЕГЭ также лёгкость сопоставления его результатов и возможность по итогам экзамена подавать документы в любой вуз.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за отмену ЕГЭ, назвав его пыткой для молодёжи, и призвал восстановить советскую систему образования.

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