Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и назвал его пыткой для молодёжи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за отмену Единого государственного экзамена и назвал его пыткой для школьников.

Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования, которая "была лучшей в мире, это все признавали всегда".

"Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи", — цитирует РИА Новости председателя СК РФ.

Ранее Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.