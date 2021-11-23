Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за отмену Единого государственного экзамена и назвал его пыткой для школьников.
Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования, которая "была лучшей в мире, это все признавали всегда".
"Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи", — цитирует РИА Новости председателя СК РФ.
Ранее Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов.
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