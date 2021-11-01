Обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов предложил ввести глава СКР

В России нужно кодифицировать миграционное законодательство и ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, считает председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как рассказал он "Интерфаксу", в настоящее время в стране вопросы миграции регулируются сотнями нормативных актов. Бастрыкин назвал эту нормативную базу "довольно запутанной".

По мнению главы СКР, российское миграционное законодательство нуждается в кодификации. В нём должны быть прописаны все формы миграции, определён порядок учёта мигрантов, а также предусмотрена их обязательная геномная регистрация.

Кроме того, в новом законе нужно прописать порядок взаимодействия правоохранителей и пограничников, чтобы повысить эффективность миграционного контроля.

"Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления", — заявил Бастрыкин.

По сведениям главы СКР, в РФ наблюдается рост преступлений, совершённых мигрантами. За шесть месяцев 2020 года в стране расследовано свыше 17 тысяч подобных инцидентов, за тот же период 2021 года — уже почти 19 тысяч.

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