Вице-мэр Москвы Бочкарёв: в столице откажутся от труда мигрантов на стройках

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв оценивает дефицит трудовых ресурсов на стройках в 40%. Сейчас столичные власти ищут способы преодоления кадрового кризиса.

По словам Бочкарёва, в ближайшее время необходимо отказаться от труда мигрантов, передаёт РБК.

"Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее", — считает чиновник.

Он подчеркнул, что весь процесс строительства нужно оптимизировать так, чтобы на площадке было небольшое количество сотрудников с отличной подготовкой. Для этого, по его мнению, необходимо модернизировать систему образования в строительной отрасли.

Также Бочкарёв отметил, что из-за пандемии COVID-19 мигранты, ранее работавшие на стройках, уехали в свои страны. Из 120 тысяч приезжих сотрудников сейчас осталось порядка 40 тысяч. Кроме того, они стали отказываться трудиться за 50-60 тысяч рублей в месяц, хотя раньше соглашались и на 30 тысяч. В связи с этим столичные власти хотят привлекать к строительству всё больше отечественных специалистов.

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