Губернатор Тюменской области Александр Моор: коронавирус — это навсегда

Прививки от коронавируса нужно ставить, но это не избавит нас от этой болезни. Вирус останется навсегда. Так сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью изданию "Эхо Москвы".

"С точки зрения функционирования вируса, я думаю, что, наверное, навсегда. То есть как грипп с нами должен остаться. Всё-таки задача же вируса не убить, а жить в биологическом организме. В этом смысле я оптимист", — сказал Моор.

Он также считает, что "всех вирус не уничтожит", его агрессивность спадёт. И ковид станет такой же болезнью, как грипп, от которого тоже умирают.

Тюменский губернатор сказал, что поставил "Спутник V" одним из первых. По его словам, он не думает, что вакцинация — это эксперимент на людях.

Больше половины населения Тюменской области уже привиты и люди идут на вакцинацию добровольно.

"Люди понимают, что большое количество индивидуально привилось, ни у кого, извиняюсь, рога не выросли. И самое главное — статистика", — сказал Моор.

Ранее Pravda.Ru писала, что Иван Ургант вмешался в спор антиваксеров и медиков. Он объяснил, почему противники вакцинации от COVID-19 отказались посетить "красные зоны" ковидных больниц.

Также стало известно, что власти могут перенести принятие закона о повсеместном введении QR-кодов на следующий год.

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