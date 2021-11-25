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Автор Александр Шторм

"Ковидная" реальность: QR-коды и суды за "антиваксерство"

Общество » Практика » Как отстоять права

Власти могут перенести принятие закона о повсеместном введении QR-кодов на следующий год. В настоящее время слишком много сложностей с восприятием народа и реализацией этой меры.

"Ковидная" реальность: QR-коды и суды за "антиваксерство"

Об этом рассказал источник в руководстве "Единой России". Он отметил, что законопроекты о QR-кодах в этом году не получится принять в двух чтениях. Он отметил, что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения. По разным данным, принятие может происходить "и 16 декабря, и 20-22-го числа".

Напомним, проект о повсеместном введении QR-кодов подразумевал их тотальное применение в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. По данным правительства, подобная экстренная мера на фоне роста заболевания коронавирусом обществу жизненно необходима.

Авторы паблика "Мэйдэй. Хроника пикирования" писали, что контролирующие структуры наконец определились, что делать с фейками про коронавирус.

Силовики, Росздравнадзор и Роспотребнадзор будут привлекать физлиц и СМИ к уголовной ответственности и значительным административным штрафам.

СК уже возбудил 60 уголовных дел за распространение коронавирусной фальши, Росздравнадзор занимается поиском данных "антиваксеров" для прокуратуры. Активистами уже найдена информация о 37 распространителях заведомо ложной информации.

Как правило, основной темой подобных вбросов является якобы вред вакцин (почти 40%).

Статистически очень много сообщений от "русского врача Юры", работавшего в Ухани, и историй про россиян из-за рубежа, например, "письмо Полины" из Италии. Еще 23% фейков составляют слухи о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов "лечения" вируса.

В условиях, когда россияне умирают сотнями в день, подобная мера — вынужденная, отвечающая времени, которое сравни военному положению.

По данным СМИ, уже проводятся мониторинги с целью выявления распространителей фейков и привлечения их к ответственности.

Они проходят:

  • в популярных соцсетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Твиттер"),
  • мессенджерах (чаты и каналы "Телеграм", "Ватсап, "Вайбер").

Фейки, которые ищут специалисты и за которые будут заводиться уголовные дела и применяться штрафы, включают в себя:

  • искажение статистики,
  • ложь о заболеваниях и смертях от "ковида" и после иммунизации,
  • ложные сведения о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса,
  • фейки про "химирейлы и коронавирус",
  • ложь о природе коронавируса и его распространении,
  • теории заговора ("чипизация", "потеря субъектности человека/тела" и т. п.).

Конечно же, циркулируют фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем — "паспортов здоровья и иммунизации").

За всё это будут, как в песне, "кого судить, кого сажать".

Россияне сегодня самостоятельно ищут и присылают правоохранителям информацию от "антиваксеров", в частности посты в Сети против вакцинации, скриншоты из чатов.

Вопрос, кому нужны фейки, не такой простой, как может показаться. Аргумент, что конкуренция и "борьба за охват" внутри страны, не выдерживает критики.

Хотя на поприще рынка неоднократно отличались разработчики вакцин, чьи вирусологи без приведения каких-либо цифр и фактов "сомневались", например, в эффективности разработок других центров. Такой популизм не просто антинароден и лженаучен, он создаёт хаос и страх среди рядовых россиян, повышая недоверие ко всем российским вакцинам.

Но гораздо сложнее и деструктивнее фактор внешнего влияния. После двух "ковидных" лет никто больше не осмелится преуменьшать значение биобезопасности для страны и мира в целом. И у мировой "фармы" в борьбе за глобальный рынок вообще нет разумных границ.

Аналитики напомнили про целенаправленные украинские и западные атаки на авторитет новосибирского "Вектора", который ещё и один из двух в мире обладателей коллекции натуральной оспы и крупнейший "банк вирусов". Центр пытались закрыть и в 90-е, чтобы забрать коллекцию в одни американские руки — институт в Атланте.

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Кремль: новые волны "ковида" накроют мир, QR-коды навсегда
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Людмила Айвар
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