Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации

Отклики адресатов открытого письма российских врачей к известным "антипрививочникам" подогрели дискуссию о методах борьбы с COVID-19.

Я к вам пишу…

24 ноября 2021 года медики 11 крупнейших отечественных больниц, которые на переднем крае борются за жизни граждан, поражённых COVID-19, опубликовали обращение к известным соотечественникам и "другим противникам вакцинации".

В своём послании врачи пригласили всех, кто относит себя к антипрививочникам и выступает против вакцинации, побывать в так называемых "красных зонах" отечественных стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. В числе приглашённых оказались:

лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов ;

; музыкант Константин Кинчев ;

; актриса Мария Шукшина ;

; актёр Егор Бероев ;

; актёр и телеведущий Оскар Кучера ;

; музыкант Юрий Лоза.

Письмо врачей стало ещё одним поводом для общественной дискуссии, в том числе и в соцсетях. Обсуждать и слышать собеседников всё-таки предпочтительнее, чем махнуть как обухом системой QR-кодов и спровоцировать в прямом смысле мордобой, как это случилось в Татарстане, где без электронного "аусвайса" перестали пускать в общественный транспорт.

Назначенные "враги"

Адресаты публичного обращения врачей были заметно удивлены и поспешили ещё раз изложить и до того вполне понятную позицию.

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов:

"Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться… Другое дело, что я и мои коллеги всегда выступали против того, как ведётся кампания по вакцинации, какими методами. Как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав… Убеждён, что подобные методы не помогают в борьбе с пандемией, а приводят к прямо противоположным результатам".

Актриса Мария Шукшина:

"Мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне 80% населения России. На экскурсии в красной зоне при всём желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это — разные вещи".

Актёр Егор Бероев солидаризировался с ответом Марии Шукшиной. Его коллега Оскар Кучера напомнил о своём отношении к прививочной кампании:

"Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же не хотите брать ответственность, вы решили 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки".

Музыкант Юрий Лоза:

"Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции — это гарантированно заразиться. Они этого хотят? Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой".

Музыкант Константин Кинчев:

"Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации красной зоны и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам. Мнения своего по поводу разделения людей на "чистых" и "не чистых" менять не буду. Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам — тоже. Присвоение товарного знака (QR-код) людям считаю преступлением".

Нюансы вакцинации

Врачи, подписавшие открытое письмо, явно не вникали в позицию своих адресатов. Не заметить разницу между радикальными антипрививочниками и людьми, которые обратили внимание на выбранные методы властей и усомнились в эффективности отечественных вакцин, можно только при отсутствии навыков самостоятельного мышления или по команде "сверху".

Одно то, что, несмотря на вакцинацию и уже ревакцинацию, президент России продолжает общаться даже с членами правительства страны, как говорят люди в соцсетях, из "бункера", а перед мероприятиями с его участием аудиторию тщательно проверяют и отправляют на карантин, всё-таки говорит о некоем несовершенстве спасительных препаратов.

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко уверен во всесильных отечественных вакцинах:

"Можно перечислить и корь, и полиомиелит, и оспу. Человечество от этого спасла вакцина. Мы сейчас находимся на пороге новой пандемии и видим, что основным средством, которое может прекратить пандемию и спасти множество жизней, является вакцинация".

Всё верно, но как в одном весьма неприличном анекдоте про Василия Ивановича, есть один нюанс. Людей теми советскими вакцинами прививали, и все забывали о проблеме. С антиковидными вакцинами, судя по заявлениям медиков и разбирающихся во всех тонкостях вирусологии высокопоставленных чиновников, граждане всё-таки "переносят COVID-19 в лёгкой форме". Иными словами, заражаются, болеют, и, по логике, являются такими же потенциальными разносчиками болезни, но только с QR-кодом "на рукаве".

Вопрос доверия власти

В самом начале пандемии, когда профильные специалисты выступали на федеральном телевидении и высказывали предположения, как всё случится в России, нередко звучало печальное мнение, что пока большая часть граждан не переболеет ковидом, зараза не остановится.

С появлением первой отечественной вакцины дискуссия на тему свелась к "единому мнению". Учёные, которые позволяли себе высказываться вразрез с "линией партии", исчезли с телеэкранов, но пока ещё могут делиться с соотечественниками своим мнением в соцсетях.

Росздравнадзор через свою пресс-службу сообщил, что поручил своим территориальным представительствам направлять в следственные органы и прокуратуру данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от коронавируса.

Вполне может статься, что под "ложной" информацией будут подразумеваться и альтернативные мнения, за которые каким-то образом начнут наказывать специалистов. Член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин 17 ноября 2021 года уже предложил решительно лишать дипломов врачей-антипрививочников (или назначенных таковыми).

Вместо того, чтобы вникнуть в причины недоверия граждан прежде всего властям с их антиковидной кампанейщиной, в соответствии с традициями, переданными нам предками, попросту затыкают рты и гнут свою линию. Можно и перегнуть. В истории с реакцией граждан на QR-коды, введённые в российских регионах, уже прозвенели звоночки. В угаре номенклатурной эйфории можно и набат прозевать.

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