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Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день

Общество

Казань стала первым крупным городом России, в котором был введен режим обязательных QR-кодов в общественном транспорте. 22 ноября жители столицы Татарстана испытали большие неудобства при передвижениях по городу.

Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день

О ситуации в Казани после введения QR-кодов с Pravda.Ru поделился постоянный читатель Михаил Щеглов. Житель столицы региона считает, что причиной внедрения системы в Татарстане стало желание местных чиновников быть во всём первыми.

"Известный зуд чиновников казанского Кремля, что-де Казань и Республика Татарстан всегда и во всём должны быть "первые", подчёркивание к месту и не к месту, что регион и город — "особенные" привели с этой их инициативой к последствиям, грозящим гражданской нестабильностью в регионе.

Казалось бы, чего проще — выпустили соответствующее постановление, "улучшив" в очередной раз (можно сбиться — какой по счёту) знаменитый драконовский "карар" № 208 аж от 19 марта 2020 г. ("карар". — Постановление, тат.), повесив все проблемы на перевозчиков и лишив не "закодировавшихся" пенсионеров льгот за проезд", — пишет житель Казани.

Чиновники накануне внедрения системы в срочном порядке за бюджетный счёт приобрели оборудование для проверки QR-кодов — смартфоны и аккумуляторы. Но до конца нововведение власти продумать не смогли.

"Как на деле один кондуктор будет осуществлять допуск десятков пассажиров, ломящихся в автобус на каждой остановке, проверяя код, да ещё обилечивая? "Как нибудь, да проверит", — таков, видимо, негласный ответ чиновников. Его, дескать, проблемы, в постановлении же написано кто должен отслеживать наличие этих кодировок у пассажиров", — продолжил Щеглов.

Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день

Проблемы кондукторов и "зайцы" на маршруте

Михаил рассказал, как на своём опыте проверил внедрение системы с QR-кодами. Проблемы возникли, в первую очередь, у кондукторов, которые попросту не успевали одновременно всех обилечивать и проверять коды.

"Прямо с утра в день введения новшества сел в автобус и на протяжении получаса поездки не увидел ни одного признака нововведения. Зато, когда ехал обратно (так совпало, на том же автобусе с тем же водителем и кондуктором), уже шла проверка наличия кодов у пассажиров. Потрясая перед пассажирами новеньким, видимо только что всученным ей смартфоном, кондукторша виновато, но упорно требовала предъявить код. Из-за этой внезапно свалившейся на неё дополнительной нагрузки перемещалась она из одного конца салона в другой минут по десять.

Так, что, добрая половина пассажиров, не охваченная проверкой и даже не оплатившая проезда, успевала проехать и выйти. Когда измученная женщина добралась до меня, я сказал, что завтра записан на вторую прививку, а сейчас, вот, есть справка о первой прививке, и что же мне делать? Она сказала, что ничего поделать не может, и прошла дальше. На своей остановке, перед тем как выйти, я сунул ей деньги за проезд — она с благодарностью вцепилась в мелочь…

Выручка, думаю, у этого маршрута была по крайней мере раза в два меньше обычного, а работы у водителя — почти как обычно, зато у кондуктора раза в два больше. Плюс морально-психологический груз, плюс конфликтные ситуации и дополнительная ответственность за всученный казённый смартфон. Не знаю, сколько автобусов на маршрутах уже сегодня будет не хватать", — продолжил Михаил.

Неутешительные итоги первого дня с QR-кодами

QR-код
QR-код

Вернувшись домой, Михаил проанализировал "сводки с полей". Как сообщала Pravda.Ru, в Казани были зафиксированы драки между пассажирами и кондукторами, а одному из работников общественного траспорта брызнули в лицо перцовым баллончиокм.

"Силовики будут выявлять, пресекать и привлекать — это уже по информации провластных СМИ. А чем чиновники ещё могут подкрепить свои недалёкие решения, не отвечая за них, ни креслом, ни деньгами? Только репрессиями против бедных граждан и перевозчиков. Хорошая "работа", не пыльная.

Как будет происходить обещанная ими компенсация перевозчикам упущенной выгоды — тоже не известно. Деньги, разумеется, тоже бюджетные. Кстати, уже много жалоб от кондукторов, что закупленные по бюджету дешёвые китайские смартфоны работают со сбоями или вовсе перестают работать. Материальная ответственность за них "добровольно-принудительно" передана кондукторам", — пишет Михаил.

Житель казани подвёл итоги первого дня действия QR-кодов на траспорте и пршёл к неутешительным выводам.

  • Скандалы, раздражение и негативные эмоции в салонах общественного транспорта.
  • Конфликты, вынужденные простои, рукоприкладство. Скопление пассажиров на остановках.
  • В часы пик до половины пассажиров едут невольными "зайцами".
  • Аппатия у работников городского транспорта, особенно кондукторов.
  • Перегруз такси, неоправданное удорожание услуг такси.
  • Дороги города переполнены случайными не подготовленными и не учитываемыми перевозчиками пассажиров на личных авто по завышенным ценам.

"Таким образом, город Казань оказался совершенно не подготовлен региональными чиновниками к этому QR-нововведению. "Гладко было на бумаге…", а про "овраги" можно и "забыть" — никто ведь не спросит за искусственный коллапс. Но чиновникам это без разницы, им главное — отрапортовать, а общественным транспортом чиновники не пользуются", — резюмировал Михаил.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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