Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной из-за резкого ответа врачам

Российская актриса Мария Шукшина резко ответила на приглашение медиков 11 ведущих больниц посетить "красные зоны" и посмотреть, к чему приводят антивакцинные настроения. Из-за скандала социальная сеть Instagram ограничила доступ к странице звезды российского кино.

Соцсеть решила предостеречь фолловеров и разместила предупреждение для желающих подписаться на Шукшину.

"Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами ... или нарушала Нормы сообщества", — цитирует сообщение соцсети StarHit.

Однако исходя из "эксперимента" журналистов Pravda.Ru, подписаться на актрису всё-таки возможно и, видимо, ранее размещённое предупреждение убрали.

Ранее Мария Шукшина подписала открытое письмо-ответ медикам, как и ряд других звёзд российского шоубиза. Однако позже уточнила, что она не против вакцинации, а не уверена в её эффективности, потому что препарат не до конца исследован.

И Юрий Лоза жёстко раскритиковал то же письмо и назвал главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга "продавцом вакцин".

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