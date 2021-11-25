EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Диетологи перечислили продукты, которые помогут мужчинам не стареть
WP: США пригрозили России из-за "гаванского синдрома" у американских дипломатов
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Польша обвинила Москву в использовании СП-2 в роли "политического козыря"
Почему "Газпром" не перекрыл вентиль для Молдавии
Полип Байдена оказался потенциальной предраковой аденомой
Военный спутник Минобороны РФ запустили с космодрома Плесецк
Республиканцы "зарубили" назначение уроженки СССР в Минфин США

Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза ответил гневным постом в социальных сетях на приглашение врачей посетить "красную зону" ковидгоспиталей. Как отметил артист, он "себе не враг", и похоронил много знакомых, чтобы чему-то удивляться.

Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"

Ранее российские врачи опубликовали обращение к антипрививочникам и позвали их посмотреть своими глазами, как тяжело обстоит дело в коронавирусных госпиталях.

"Возникает вопрос — тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа как ЗАРАЗИТЬ я не нашёл. Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?" — написал Лоза на своей странице в Facebook.

Кроме этого он подчеркнул, что вторая обсуждаемая тема "уколы непонятно чем". И заявил, что Александр Гинцбург не мог создать вакцину за столь короткий срок.

"Гинцбург — это продавец вакцины (как он утверждает), а где вы видели продавца, который признается, что его товар плох или просрочен? Он говорит, что сделал её за месяц, хотя все ведущие эпидемиологи утверждают — это невозможно!" — резюмировал артист.

Лоза подчеркнул, что не хочет быть "подопытным кроликом" и колоть себе "неизвестную химическую смесь".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Юрий Лоза: О "Евровидении" и порядках в российском шоу-бизнесе
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"
Польша обвинила Москву в использовании СП-2 в роли "политического козыря"
Почему "Газпром" не перекрыл вентиль для Молдавии
Полип Байдена оказался потенциальной предраковой аденомой
Военный спутник Минобороны РФ запустили с космодрома Плесецк
Республиканцы "зарубили" назначение уроженки СССР в Минфин США
Иммунолог Болибок: В России "исчезают" бессимптомные больные COVID-19
Талибы* раскрыли свои планы на повестку переговоров с Вашингтоном
Politico: сенаторы США предложили выделить 50 млн долларов на оружие Киеву
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
Мигранты вновь попытались силой прорвать границу с Польшей
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Мир. Новости мира
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников