Юрий Лоза назвал Гинцбурга "продавцом вакцин"

Певец Юрий Лоза ответил гневным постом в социальных сетях на приглашение врачей посетить "красную зону" ковидгоспиталей. Как отметил артист, он "себе не враг", и похоронил много знакомых, чтобы чему-то удивляться.

Ранее российские врачи опубликовали обращение к антипрививочникам и позвали их посмотреть своими глазами, как тяжело обстоит дело в коронавирусных госпиталях.

"Возникает вопрос — тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа как ЗАРАЗИТЬ я не нашёл. Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?" — написал Лоза на своей странице в Facebook.

Кроме этого он подчеркнул, что вторая обсуждаемая тема "уколы непонятно чем". И заявил, что Александр Гинцбург не мог создать вакцину за столь короткий срок.

"Гинцбург — это продавец вакцины (как он утверждает), а где вы видели продавца, который признается, что его товар плох или просрочен? Он говорит, что сделал её за месяц, хотя все ведущие эпидемиологи утверждают — это невозможно!" — резюмировал артист.

Лоза подчеркнул, что не хочет быть "подопытным кроликом" и колоть себе "неизвестную химическую смесь".

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