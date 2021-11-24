Юрий Лоза назвал глупым обращение российских врачей к антипрививочникам

Советский и российский композитор Юрий Лоза прокомментировал письмо врачей, которые пригласили противников вакцинации в "красную зону" больниц и морги.

Лоза назвал обращение глупым. Также он не понял, зачем медицинские работники, которые требуют от граждан носить средства индивидуальной защиты, хотят поместить здорового человека в эпицентр заражения инфекцией. Как подчеркнул певец, ему не надо находиться в госпитале.

"Меня повезут туда, где инфекция гуляет по всей больнице. Вот вы попадёте в палату, где 10 человек, вы здоровы, а уже завтра будете больны — от кого-нибудь заразитесь. Это же логично", — возмутился призывам врачей Лоза в эфире Радио 1.

Ещё один адресат письма Геннадий Зюганов опроверг обвинения в агитации не прививаться. Он отметил, что лишь негодовал из-за неправильной вакцинации россиян. Вместе с этим лидер КПРФ сообщил, что сделал три инъекции препаратом от коронавируса.

Ранее российские медики составили открытое письмо для антиваксеров. В обращении специалисты указали имена таких известных людей, как:

вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой ;

; руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ;

; актриса Мария Шукшина ;

; другие.

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