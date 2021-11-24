Зюганов разъяснил своё отношение к вакцинации

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что никогда не агитировал никого отказываться от вакцинации, а возмущался безграмотной вакцинацией граждан. Такое уточнение он сделал в интервью ТАСС, когда его попросили дать комментарий по поводу письма врачей, в котором они приглашают антипрививочников лично посетить "красные" ковидные зоны. В числе адресатов письма был указан и Зюганов.

"Хочу сразу подчеркнуть, я никогда не был против вакцинации, я не знаю, кто придумал эту байку", — заявил лидер КПРФ.

Зюганов рассказал, что ознакомился с содержанием письма медиков, которым в период пандемии приходится очень сложно. По его словам, он полностью разделяет их обеспокоенность здоровьем граждан.

"Мы не против вакцинации, а против того безграмотного, неумного проведения этой акции", — уточнил Зюганов.

Он рассказал, что с ним делятся своими опасениями граждане, которые недавно переболели или у которых есть медотвод. Они боятся, что их могут уволить с работы за то, что они не сделали прививку.

Зюганов сообщил, что лично он уже трижды принял вакцину, как и большинство членов его партии.

Также Зюганов посетовал на положение дел в области здравоохранения, которое не способствует должной борьбе с распространением инфекции.

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